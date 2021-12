Nægtede vaccine: Nu har han lunge-problemer

Den tyske landsholdsspiller Joshua Kimmich kom i alvorlig modvind i oktober, da han afviste at blive vaccineret mod coronavirus.

24. november blev han så smittet med corona, og nu melder hans klub Bayern München, at Kimmich er så hårdt ramt af senfølger, at han ikke kommer i aktion før i 2022.

- Jeg er glad for, at min selvisolation som følge af coronavirus er afsluttet. Jeg har det fint, men jeg kan stadig ikke træne fuldt med grundet infiltrationer i mine lunger. Jeg vil derfor genoptræne nu, og jeg kan ikke vente med at være helt tilbage i januar, siger Kimmich til klubbens hjemmeside.

26-årige Kimmich nægtede at blive vaccineret, fordi han var nervøs for de langsigtede eftervirkninger.

Det fik blandt andet Tysklands indenrigsminister, Horst Seehofer, til at reagere.

- Tænk igen og bliv vaccineret. Du er en personlighed med en eksemplarisk karakter. Og hvis du bliver vaccineret, vil andre sige 'så gør jeg det også', lød det fra Seehofer direkte til Kimmich.

Kimmich har senfølger. Foto: Frank Hoermann/Sven Simon/Ritzau Scanpix

Også Bayern-direktør Oliver Kahn havde gerne set, at Kimmich var blevet vaccineret.

- Det er vigtigt at sige, at vi kun kan råde alle til at blive vaccineret. Det har vi fremhævet igennem en række handlinger, men i sidste ende skal man respektere, at andre kan have en anden mening, sagde Kahn.

Allerede i oktober havde mere end 90 procent af spillerne og lederne i de to bedste tyske rækker ladet sig vaccinere.

På selve dagen, hvor Kimmich blev testet positiv, var den tyske landstræner Hansi Flick fremme og fortælle, at han regnede med, at Kimmich alligevel hældte til at blive vaccineret, men det nåede han altså ikke, før det var for sent.

Hør andet afsnit af Ekstra Bladets nye podcast 'Agenterne' herunder eller i din podcastapp. I afsnittet fortæller vi om Daniel Aggers mange muligheder, da han var på toppen af sin karriere