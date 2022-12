Nægter at slippe dansker

Danske Bo Svensson har en ting til fælles med de to store fodboldtrænernavne Jürgen Klopp og Thomas Tuchel.

De to tyskere har således siddet i det trænersæde hos Mainz, hvor Bo Svensson i dag sidder.

Både Klopp og Tuchel gjorde det godt, kom videre til større adresser, og i dag er de anerkendt som nogle af de dygtigste trænere, der er.

Bo Svensson har også gjort det godt, men det er endnu for tidligt at sige, om han kommer til at skabe sig en karriere, der er på niveau med de to forgængere.

I Mainz må de dog leve med, at Bo Svensson jævnligt nævnes som kandidat til jobs i andre og større klubber. Så sent som i oktober blev han nævnt i forbindelse med et ledigt job i Premier League-klubben Wolverhampton.

Men sportsdirektør Christian Heidel har ikke tænkt sig at slippe den 43-årige træner.

- Diskussioner om vores trænere opstår med jævne mellemrum, og det er også tilfældet for Bo. Det er et kompliment for alle trænere, når sådan noget sker. Men vi vil ikke være interesserede i at indgå i samtaler med andre klubber, siger Heidel ifølge dpa til det store tyske fodboldmedie Kicker.

Bo Svensson har været i Mainz siden januar 2021, og Christian Heidel forventer, at han bliver hængende.

- Han vil slet ikke væk, for det er et fælles projekt, vi er i gang med. Der er ingen, der har fornemmelsen af, at andet skulle blive et tema, siger Christian Heidel.

Bo Svensson har kontrakt i Mainz til 2024. Klubben er lige nu på tiendepladsen i Bundesligaen.