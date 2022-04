Nagelsmann stempler sin første Bayern-sæson som skuffende

De tyske aviser er hårde ved Bayern München, efter at landets klubmæssige fodboldflagskib tirsdag røg ud af Champions League til Villarreal.

Spanierne, som i sidste sæson vandt Europa League, fik med en sen udligning 1-1 på Allianz Arena. Efter en 1-0-sejr hjemme i første opgør gav det overraskende avancement til semifinalerne.

Den sydtyske storklub er også ude af pokalturneringen i Tyskland, men kan trøste sig med, at man er på sikker kurs mod det tiende tyske mesterskab i træk.

Det er dog en ringe trøst for cheftræner Julian Nagelsmann. Han er i gang med sin første sæson i klubben, og han er ikke tilfreds med den trofæhøst, han har udsigt til.

- Vi er ude af den tyske pokalturnering og ude af Champions League. Jeg mener ikke, det er godt nok for Bayern, siger Nagelsmann ifølge Reuters efter skuffelsen mod Villarreal.

- Vi havde som mål minimum at nå semifinalerne, og det mislykkedes. Det er på min top-3 over værste nederlag.

34-årige Nagelsmann kunne ellers ikke være utilfreds med at trække Villarreal i kvartfinalerne, som på papiret var blandt de svagere mandskaber i bowlen.

Tyskeren havde da ifølge spaniernes Dani Parejo også været en tand for hovmodig forud for det første opgør i Spanien.

- Nagelsmann sagde, at han ønskede at afgøre det hele allerede i det første opgør. Jeg synes, han var respektløs over for Villarreal og fodbold, siger Parejo ifølge goal.com.

- Nogle gange, når man spytter op, falder det ned i ansigtet, tilføjer den spanske midtbanespiller.

Villarreal er klar til semifinalerne i Europas største klubturnering sammen med Real Madrid, som efter forlænget spilletid slog de forsvarende mestre fra Chelsea ud.

Onsdag aften dyster Liverpool og Benfica samt Atlético Madrid og Manchester City om de sidste to pladser blandt de sidste fire i turneringen.