Nej til Barca og United: Ombejlet tysker skifter klub

Schalkes 22-årige guldfugl Leon Goretzka har længe været jagtet af flere europæiske storklubber.

Manchester United, Juventus og Barcelona var alle inde i billedet til at hente den kampafgørende midtbanespiller, der har 12 landskampe under bæltet for Tyskland, hvori han har scoret seks mål.

Men nu har Leon Goretzka truffet sit valg angående fodboldfremtiden, og den ombejlede herre vælger at blive i sit hjemland, idet han ifølge Bild skifter til Bayern München til sommer, når hans kontrakt med Schalke 04 udløber.

Dermed slipper de mangedobbelte tyske mestre for at betale en overgangssum for en af de mest lovende midtbanespillere i Tyskland.

Ifølge Bild skriver Goretzka under på aftalen med Bayern München i det nye år - det er uvist hvor lang tid kontrakten kommer til at strække sig.

Leon Goretzka, der har spillet 12 kampe for Schalke denne sæson og lavet fire mål samt en assist, har angiveligt selv ønsket at blive i sin nuværende klub frem til kontraktudløb, således han kan bevare sin stamplads hos de kongeblå og dermed bevare sin plads på det tyske landshold frem til sommerens VM-slutrunde.

Det er lang fra første gang, Bayern München 'ripper' profiler fra ligarivaler. Senest har sydtyskerne blandt andre hentet Niklas Süle og Sandro Wagner fra Hoffenheim samt Serge Gnabry fra Werder Bremen.

