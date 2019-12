Neuer vil ikke udelukke chok-skifte

Hele karrieren har Manuel Neuer været i Tyskland. Først spillede han fem år i Schalke 04, og siden 2011 har han tørnet ud for Bayern München.

Men måske kan den nu 33-årige målmand prøve sig selv af i udlandet en dag.

Neuer afviser i hvert fald ikke kategorisk, at han ikke kan finde på at skifte til en klub uden for Tyskland og spille den sidste tid af karrieren.

- Jeg har aldrig sagt, at jeg ville slutte min karriere i Tyskland. Men jeg har ikke sagt, at jeg vil forlade Bayern heller, siger Manuel Neuer til Kicker.

- I øjeblikket kan jeg ikke forestille mig at spille i udlandet, men jeg ved, at der er fart på i branchen. Måske vil det gribe mig.

Manuel Neuer er stadig klar førstemålmand i Bayern München og har spillet alle minutter i denne sæson.

