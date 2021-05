Ni på stribe: Dansk mirakel fortsætter

Bo Svenssons Mainz spillede søndag uafgjort på udebane mod Eintracht Frankfurt i den tyske Bundesliga.

Opgøret endte 1-1, og dermed er Mainz nu oppe på ni Bundesligakampe i streg uden nederlag.

Det betyder, at klubben nu er sikret mod direkte nedrykning fra den bedste tyske række. Der er således syv point ned til FC Köln på næstsidstepladsen med seks point tilbage at spille om.

Mainz kan stadig ende på tredjesidstepladsen, som fører til en playoffkamp mod et hold fra den næstbedste række.

Der er således seks point ned til Bielefeld, som spiller mod Hertha Berlin senere lørdag.

Mainz lå til nedrykning, da Bo Svensson overtog holdet i januar, men siden da har holdet vundet otte kampe, spillet seks uafgjort og kun tabt fire.

I søndagens opgør kom Mainz hurtigt foran med 1-0, selv om Frankfurt var spildominerende.

Karim Onisiwo stod bag kampens første kasse efter 11 minutters spil.

Derefter fortsatte Frankfurt med at styre slagets gang, men først efter 86 minutter lykkedes det Ajdin Hrustic at prikke hul på bylden, da han tippede bolden over Mainz' keeper efter oplæg fra Andre Silva.

Mainz skal i sæsonens sidste to kampe møde Dortmund og Wolfsburg.

