Nu er det officielt: Kæmpe nedtur for knæskadet Rønnow

Den danske målmand Frederik Rønnow kan se frem til øget konkurrence om pladsen i Frankfurt-målet.

Den tyske klub har således fredag lejet tyske Kevin Trapp i Paris Saint-Germain for resten af sæsonen.

Det skriver PSG på sin hjemmeside.

Aftalen mellem de to klubber indebærer ikke en købsoption for tyskerne, skriver PSG.

På Frankfurts hjemmeside bliver situationen omkring Frederik Rønnow forklaret.

- De nuværende knæproblemer hos Frederik Rønnow har fået os til at tænke os om. Desværre havde vores målmand en knæskade i forberedelsen, som endnu ikke er fuldt helet, og som rammer ham igen og igen, siger Frankfurt-sportsdirektør Bruno Hübner til klubbens hjemmeside.

- Vi tror på hans kvaliteter, og vi er overbeviste om, at han vil vokse ind i rollen som nummer et, men med Kevin har vi nu fået en mulighed for at have en målmand, der kan spille med det samme, og som også er en rollemodel med lederpotentiale, siger Hübner.

So, Eintracht-Fans. Das mag jetzt überraschend kommen…aber: herzlich willkommen, Kevin Trapp! #SGE pic.twitter.com/6iVqxFhg3v — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 31. august 2018

Ekstra Bladet har oven på transferen været i kontakt med Frederik Rønnow, men han havde her til formiddag ikke mulighed for at kommentere situationen.

Trapp spillede i Frankfurt fra 2012 til 2015, inden han tog til den franske storklub.

Hos PSG er det i løbet af de seneste par sæsoner blev til mindre spilletid for den tyske målmand, der altså nu tager tilbage til hjemlandet.

Tyskeren har i sin tid i det franske været med til at vinde ligaen to gange og den franske pokalturnering tre gange.

28-årige Kevin Trapp var en del af Tysklands trup ved sommerens VM-slutrunde, hvor det dog ikke blev til spilletid for målmanden, der var med som reserve for førstevalget Manuel Neuer.

