'Nu stopper I!'

Indtil tirsdag aften stod Franck Ribéry alene i tysk fodbold med en bemærkelsesværdig rekord: Ni ligatitler med Bayern München.

Nu deler han førstepladsen med sine tidligere holdkammerater Thomas Müller og David Alaba.

Isoleret set stadig voldsomt imponerende, men den på Bayerns vegne meget glade Ribéry tyede alligevel til Twitter.

Først for at juble – siden for lige at markere.

- Bravo, gutter! Tysk mester bliver kun FCB!

Bravoooo Jungs!

Bravoooo Jungs!

Deutscher Meister wird nur der FCB! #MiaSanMia

Nogle timer senere var det gået op for ham, at han nu må dele æren med de to Bayern-stjerner.

- Velkommen i klubben. Rekord-mestre! Men nu er det nok gutter. Ingen har brug for ti Bundesliga-titler, skrev han efterfulgt af en smiley, der ikke lod nogen være i tvivl om humoren i tweetet.

Welcome to the club. Record champions!

Welcome to the club. Record champions!

But now it's enough guys. Nobody needs Bundesliga titles. @esmuellert_ @David_Alaba

Uden at skulle tale nedsættende om andre Bundesliga-klubber og med de nu otte mesterskaber i træk til Bayern tør vi på redaktionen dog godt gætte på, at 30-årige Müller og 27-årige Alaba ikke har vundet det sidste mesterskab i tysk fodbold endnu.

Alaba har kontraktudløb næste sommer, Müllers løber til sommeren 2023.

Men når man så sidder og skeler til listen over flest mesterskaber i tysk fodbold, og det gjorde vi hos Transfermarkt netop i denne sammenhæng, er det nærmest gruopvækkende, hvor dominerende Bayern München er og har været de sidste 40-50 år i Bundesligaen.

17 Bundesliga-titler har Arjen Robben og Franck Ribéry tilsammen. De vandt otte sammen. Foto: Michael Dalder/Reuters/Ritzau Scanpix

Efter de tre føromtalte spillere kommer Manuel Neuer med otte titler. Den plads deler han med Robert Lewandowski, Jérôme Boateng, Javi Martínez, Arjen Robben, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn og Mehmet Scholl.

Af dem har kun Lewandowski vunder titler (to styk) med en anden klub; Borussia Dortmund.

Og det fortsætter: Fem spillere har syv titler – alle vundet med Bayern: Thiago Alcântara, Rafinha, Alexander Zickler, Lothar Matthäus og Klaus Augenthaler.

Vi stopper her i første omgang, for det er næsten pinligt for både Bayern og alle andre at fortsætte.

Tre spillere vandt seks titler med Schalke i perioden 1934-1942, men i Bundesligaens historie (fra 1963) er Berti Vogts den spiller, der med fem titler har vundet flest uden at repræsentere Bayern.

Han deler 27. pladsen med 22 spillere, der som ham har vundet fem mesterskaber. Af de 22 har 20 af dem vundet minimum en titel med Bayern.

Et sidste host er, at Allan Simonsen og Johnny Hansen er mest vindende danskere med tre titler hver. Simonsen gjorde det med Borussia Mönchengladbach – Hansen med Bayern…