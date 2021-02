Ny Bayern-fadæse

Bayern Münchens har mistet lidt af pusten på vejen mod det niende tyske mesterskab i træk.

Lørdag tabte Bundesligaens suveræne førerhold med 1-2 på udebane til Eintracht Frankfurt.

Det var andet pointtab i træk for sydtyskerne, der tidligere på ugen ganske overraskende måtte nøjes med 3-3 på eget græs mod nedrykningstruede Bielefeld.

Formnedgangen har indfundet sig, efter at det stjernespækkede Bayern-hold for halvanden uge siden vandt klub-VM i Qatar.

Frankfurt hører modsat Bielefeld til i toppen af rækken, og værterne fik en fremragende start på lørdagens opgør, da japanske Daichi Kamada efter godt ti minutter gjorde det til 1-0.

Efter en halv time øgede Amin Younes til 2-0, da midtbanespilleren kanonerede bolden op i målhjørnet.

Gæsterne pressede på, og i begyndelsen af anden halvleg lykkedes det ligatopscorer Robert Lewandowski at reducere til 1-2. Mere blev det dog ikke til.

Bayern topper Bundesligaen med 49 point - fem mere end RB Leipzig, der søndag kan minimere hullet, når holdet gæster Hertha Berlin.

I et andet opgør lørdag havde Marcus Ingvartsen en afgørende fod med, da Union Berlin vandt med 1-0 ude over Freiburg. Danskeren lagde midtvejs i anden halvleg op til Grischa Promels sejrsmål.

Union Berlin rykker med sejren forbi Freiburg og Borussia Mönchengladbach og overtager syvendepladsen.

For Bo Svensson, der er cheftræner for Mainz, var der også fuld gevinst. På udebane vandt Mainz med 2-1 over Mönchengladbach efter et sejrsmål i slutfasen.

Mainz har nu hentet ti point i de seneste fem kampe, men holdet er fortsat placeret på næstsidstepladsen med kun Schalke 04 under sig.

Ansættelsen af Bo Svensson i januar må dog foreløbig betegnes som en stor succes for Mainz.

