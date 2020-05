Ny dansk kasse!

Det var to hold i resultatmæssig krise, der lørdag mødte hinanden i Bundesligaen.

Bundproppen Paderborn havde inden opgøret hjemme mod Hoffenheim ikke vundet i de foregående syv kampe, mens gæsterne havde spillet seks opgør uden en sejr.

Begge hold trængte derfor til tre point, men både Paderborn og Hoffenheim må vente lidt endnu. Kampen endte 1-1 efter to tidlige mål, hvoraf Hoffenheims blev lavet af danske Robert Skov.

Resultatet betyder, at Hoffenheim og Paderborn ligesom før kampen ligger på henholdsvis niende- og sidstepladsen.

Kampen var kun få minutter gammel, da Robert Skov skød sit hold i front. Dermed gjorde han Yussuf Poulsen kunsten efter fra den seneste spillerunde, og blev den anden danske målscorer i Bundesligaen siden coronaens indtog.

Efter en flot dribletur sendte danskerens holdkammerat Pavel Kaderábek bolden ind i felten til Skov, der stod helt umarkeret og køligt bankede den op i nettaget.

Det var Skovs fjerde mål for Hoffenheim siden sin ankomst sidste sommer.

Jacob Bruun Larsen så hele kampen fra Hoffenheims bænk.

Dortmund med Thomas Delaney fra start tog tre point. Foto: Michael Sohn/Ritzau Scanpix

Der var tre point til ligaens nummer to, Borussia Dortmund, som vandt 2-0 på udebane over Wolfsburg.

For anden kamp i træk efter coronapausen startede Thomas Delaney inde for Dortmund, og han gjorde det fint som spilfordeler på midtbanen, inden han blev skiftet ud syv minutter før tid.

Hans forsøg på at spille Erling Haaland helt fri med en stikning manglede dog lige det sidste efter 20 minutter.

Trods det store spilovertag til Dortmund var første halvleg ganske chancefattig, men til gengæld blev den første chance udnyttet efter et gennemspillet mønsterangreb efter godt en halv time.

Bolden havnede hos Raphaël Guerreiro, der sikkert satte sit ottende ligamål i sæsonen ind. Ikke værst for en wingback.

Siden gjorde Achraf Hakimi det til 2-0, inden Wolfsburgs Felix Klaus blev udvist.

Samtidig mødtes ligaens nummer tre og fire, og her sejrede Bayer Leverkusen med 3-1 ude over Borussia Mönchengladbach. Dermed byttede de to plads, så Leverkusen ligger nummer tre med 53 point foran Gladbach med 52.

Den 20-årige offensivspiller Kai Havertz, der sættes i forbindelse med et skifte til Bayern München, scorede to gange i sidste weekends comebackrunde, og han fulgte op med yderligere to mål lørdag.

Sven Bender cementerede sejren til 3-1, da der resterede ti minutter.