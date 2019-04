Ny opsigtsvækkende kommentar efter himmelsk fodboldlektion

På trods af 5-0-sejren og et stort skridt nærmere den tyske Bundesliga-titel kommer Bayern München-sportsdirektør Karl-Heinz Rummenigge igen med en opsigtsvækkende bemærkning

Man skulle tro, at alt var fryd og gammen mandagen derpå.

Efter en turbulent sæson i tyske Bayern München afklædte sydtyskerne Thomas Delaney, Jacob Bruun Larsen og resten af Dortmund med en syngende 5-0-lussing. Og nu er Bayern-mandskabet igen den store favorit til at snuppe Bundesliga-titlen. Alt er, som det plejer.

Eller sådan da. Cheftræner Niko Kovac' overlevelse i trænersædet virker stadig konstant truet, og kroaten fik da også en kryptisk melding fra sportsdirektør Karl-Heinz Rummenigge med på vejen. Det skete, da sportsdirektøren efter lørdagens topkamp forholdt sig til den første del af sæsonen, der langt fra kørte som ønsket:

- Hvad der skete i oktober og november, var selvforskyldt. Vi stillede os i en dårlig situation, fordi træneren roterede alt for meget. Det skabte uro omkring holdet.

- Jeg er indædt modstander af rotation. Jeg er fan af, at de bedste spilllere er i start-11'eren. Det kørte ikke godt tidligere, men det har vi arbejdet med, og nu er det rettet, siger sportsdirektøren ifølge bild.de.

På trods af den delvist rosende bemærkning om den nuværende situation melder den tyske sportsdirektør, der selv som aktiv spiller nåede ti sæsoner i Bayern München og tre topscorertitiler i Bundesligaen, at fremtiden stadig ikke er sikker for Kovac.

- Der er ingen jobgaranti hos Bayern München. For ingen! Dem, der ikke kan klare presset her, egner sig ikke til at være i klubben, siger Karl-Heinz Rummenigge.

Ingen jobgaranti for kroatiske Niko Kovac i det tyske trænersæde. Foto: AP

Bemærkningerne finder sted i en sæson, hvor det sydtyske maskineri langt fra er kørt som smurt. I den hjemlige liga har man været i uvant stil halset efter, og i Champions League er man allerede fortid efter exit mod Liverpool i ottendedelsfinalerne.

Dertil kommer historier om manglende udskiftning i en aldrende spillertrup. Her er de tre bærende profiler Thomas Müller, Jerome Boateng og Mats Hummels droppet af landstræner Joachim Löw. Og endelig er der utilfredsheden over mediernes skeptiske håndtering af klubben.

I oktober 2018 afholdte klubben et pressemøde. Her beskyldte Rummenigge medierne for deres overdrevne kritik i dækningen af Bayern-mandskabet, og den 63-årige henviste sågar til den tyske grundlov i forbindelse med kritikken af forsvarsspiller Jerome Boateng.

