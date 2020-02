Nyt hold på førstepladsen

RB Leipzig er tilbage på førstepladsen i den tyske Bundesliga i fodbold, efter at klubben fik afsluttet en halvsløj stime med 3-0 over nedrykningstruede Werder Bremen.

Den fremadstormende klub kæmper hårdt for at bryde Bayern Münchens titelmonopol, der har varet siden 2012, og med lørdagens sejr har holdet to points forspring i toppen af rækken.

Bayern kan dog tage topplaceringen tilbage søndag, hvis det lykkes sydtyskerne at besejre Köln på udebane.

For Leipzigs danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen blev kampen dog endnu et bevis på, at han i øjeblikket er skubbet lidt ud på et sidespor.

Poulsen var på ny placeret på bænken og kom slet ikke på banen. Danskeren, der i en årrække har været en nøglespiller for klubben, har ikke været i startopstillingen i en ligakamp efter nytår.

To dødbolde lagde grunden til Leipzigs 2-0-føring ved pausen.

Efter 18 minutter blev et frispark sendt ind foran mål, hvor landsholdsbacken Lukas Klostermann fra nært hold sendte bolden i nettet.

Mod slutningen af halvlegen var det Yussuf Poulsens konkurrent Patrik Schick, der bragte sig på måltavlen for sjette gang i denne sæson.

Den tjekkiske angriber profiterede af sløj opdækning i gæsternes forsvar og pandede et hjørnespark i kassen.

Leipzig havde sammenlagt kun taget to point i de seneste tre kampe, men her var der ingen tvivl om sejren.

Umiddelbart efter pausen øgede Nordi Mukiele til 3-0, og så forsvandt det sidste håb fra et Werder Bremen-hold, der ligger næstsidst og har gang i en rædselsfuld sæson.

I Hoffenheim fremtvang danske Robert Skov et af kampens i alt tre straffespark, da hjemmeholdet skuffede med et 2-3-nederlag til Wolfsburg.

Efter en times spil blev Robert Skovs frispark hængende i forsvarsmuren, men efter at have tjekket tv-billeder opdagede dommeren, at en Wolfsburgspiller havde ramte bolden med hånden.

Det udløste et straffespark, som Andrej Kramaric sikkert udnyttede til 2-2.

Forinden havde Wout Weghorst scoret to gange fra pletten for gæsterne, og det var også den hollandske tankcenterforward, der sørgede for afgørelsen, da han afsluttede et kontrastød med 3-2-scoringen.

Robert Skov spillede hele kampen for Hoffenheim, der også satte Jacob Bruun Larsen på banen fra anden halvlegs start.

