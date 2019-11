Ødelægger Klinsmanns comeback

Jürgen Klinsmann havde lørdag en kedelig debut som cheftræner for Hertha Berlin.

På trods af at hovedstadsklubben var i overtal i mere end en halvleg, blev det til et 1-2-nederlag på hjemmebane mod Borussia Dortmund, der var uden skadede Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen.

Det er over ti år siden, at Klinsmann blev fyret som cheftræner for Bayern München, og siden har han ikke været træner i den bedste tyske række. Allerede tidligt i comebacket lugtede det af et nederlag til Klinsmanns mandskab.

Efter et kvarter løb Dortmunds Jadon Sancho fra forsvaret, og han sendte bolden i mål via målmand Thomas Krafts knæ.

Halvandet minut senere blev føringen fordoblet, da Thorgan Hazard blev spillet fri tæt under mål.

Klinsmanns mandskab fik kunstigt åndedræt efter 33 minutter, da Vladimír Darida rettede bolden af, så den snød Dortmund-keeper Roman Bürki.

Inden pausen så det pludselig gunstigt ud for Hertha Berlin, da den rutinerede Dortmund-forsvarer Mats Hummels fik sit andet gule kort.

I starten af anden halvleg fejrede Klinsmann og spillerne så en udligning, men David Selkes mål blev annulleret for offside.

På trods af det numeriske overtal skabte Hertha kun få chancer i anden halvleg. Dortmund kunne derfor rejse hjem med en vigtig sejr efter to pointtab i træk og er nu nummer fem i Bundesligaen.

Helt i front er RB Leipzig nyt tophold, men flere af topkonkurrenterne har spillet en kamp færre.

Yussuf Poulsen sad atter ude for Leipzig, selv om den tyske klub tidligere på ugen meldte danskeren klar efter en mindre skade.

Leipzig klarede sig dog fint uden danskeren i udekampen mod Paderborn og vandt 3-2. Kampen var nærmest afgjort efter mindre end fire minutters spil, da Patrik Schick og Marcel Sabitzer hurtigt havde bragt Leipzig på 2-0.

Siden blev det 3-0 ved Timo Werner efter 26 minutter, før Paderborn svarede tilbage med to reduceringer i anden halvleg.

Robert Skov og Hoffenheim måtte nøjes med 1-1 hjemme mod Düsseldorf. Silkeborgenseren spillede hele kampen.

