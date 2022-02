Officielt: Bayern München køber dansk stortalent

Danske Jonathan Asp Jensen fyldte 16 år i januar, og til sommer kan han glæde sig over, at der venter en fantastisk mulighed.

Som Tipsbladet kunne fortælle i januar er Jonathan Asp Jensen blevet solgt fra FC Midtjylland til FC Bayern München, og den offensive midtbanespiller kan altså se frem til at gå i fodsporene på Pierre-Emile Højbjerg, der var seneste dansker i klubben.

Transferen har FC Midjtylland netop bekræftet, og skiftet går igennem til sommer, oplyser FC Midtjylland.

Jonathan Asp Jensen, der er dansk ungdomslandsholdsspiller, kom til FCM fra Gauerslund IF.

For FC Midtjylland er det en atypisk transfer, da det er yderst sjældent, at den danske topklub sælger et supertalent i så tidlig en alder til en udenlandsk klub.

Det var noget, man gjorde for ti år siden, da der var økonomiske udfordringer - bevist ved transferen af Joachim Andersen til Twente - men i dag er planen, at spillerne skal spille på førsteholdet og gerne nå 100 kampe, inden de sælges til udlandet.

Sådan har det eksempelvis været med talentfulde Gustav Isaksen, der på et tidspunkt kunne vælge og vrage i udlandet, blandt andet fordi han dominerede Manchester United i en Youth League-kamp.

Men FCM stod fast på at holde på ham, og det fortæller en historie om, hvor eftertragtet Jonathan Asp Jensen har været. Klubberne har stået i kø, og FC Midtjylland går næppe fattige fra handlen med FC Bayern München. Ifølge B.T. er prisen omkring 11 millioner kroner.

Jonathan Asp Jensen er en driblestærk midtbanespiller, der har et godt blik for spillet og kan sætte medspillerne i scene, ligesom han kan sætte en mand seæv.

Nu skal han vise sig frem i en af Europas største klubber, hvor nåleøjet ikke et stort, men hvor han omvendt har alle muligheder for at lære fra dygtige medspillere.