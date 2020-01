Officielt: Dansk målmand rykker til Hannover

Den danske målmand Martin Hansen er ny mand i den tyske 2. Bundesliga-klub Hannover 96, så den tidligereStrømsgodset-målmand nu har fundet sig en ny klub at tørne ud for.

Det har klubben offentliggjort på dens officielle hjemmeside.Her påpeger danskeren blandt andet, at han er glad for at være tilbage i tysk fodbold igen, hvor han tidligere har spillet Ingolstadt, som han kom til i 2016. Nu gælder det Hannover, som han har stor respekt for.

- Jeg er meget glad for at være tilbage i Tyskland. Jeg kan godt lide befolkningen og mentaliteten. Jeg spurgte selvfølgelig og deres mentalitet. Selvfølgelig har jeg spurgt ind til Hannover og klubben, som er en stor klub og en fantastisk by, siger han og fortsætter:

- Jeg vil gerne presse mine holdkammerater sammen med mig, så vi kan opnå det bedstmulige for dem. Jeg vil gøre mit for at folkene i Hannover igen kan komme til at smile og nyde fodbold igen, lyder det fra Martin Hansen.

I Hannover sagde man tidligere farvel til Michael Esser på målmandsposten, og det er nu en plads, som Martin Hansen har udfyldt. Han bliver desuden holdkammerat med Dominik Kaiser, som er skiftet fra Brøndby til Hannover i januars transfervindue.

Tidliger har Martin Hansen også været i klubber som Viborg, FC Nordsjælland og ADO Den Haag. Derudover spillede han ungdomsfodbold i Brøndby og Liverpool.