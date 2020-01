Officielt: Jacob Bruun Larsen til Hoffenheim

Jacob Bruun Larsen er ny mand hos Hoffenheim, hvor han bliver holdkammerat med Robert Skov.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside. Parterne har indgået en kontrakt frem til sommeren 2024. Jacob Bruun Larsen kommer til fra Dortmund i det der skulle være en rekord-transfer fra Hoffenheims-side.

Danskeren bliver den dyreste spiller, som Hoffenheim har købt i klubbens historie.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle danskeren blive den dyreste spiller i Hoffeheims historie med en pris på 14 millioner euro. Tidligere havde både Diadie Samassékou og Munas Dabbur rekorden. De blev begge købt for 12 millioner euro.

- Jacob er en ekstremt talentfuld offensiv-spiller, som med sin alsidighed kan dække flere forskellige pladser, siger Hoffenheims sportsdirektør, Alexander Rosen.

Jacob Bruun Larsen kommer til at spille i nummer 7. Foto: Hoffenheim.

Der er naturligvis også begejstring fra Bruun Larsens-side.

- Jeg er meget begejstring over Hoffenheim og muligheden for at arbejde sammen med træner Alfred Schreuder og holdet. Det er en top adresse for unge spillere. Klubben er anerkendt internationalt for sin dedikation til at udvikle spillere. Jeg er glad for at være en del af det, siger Jacob Bruun Larsen til hjemmesiden.

Det har været småt med spilletid til danskeren i Dortmund, hvor det kun er blevet til fire kampe i Bundesligaen.

Han kommer nu til Hoffenheim, som er placeret på Bundesligaens syvendeplads.

