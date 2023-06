Officielt: Laver det forbudte skifte

Det forbudte skifte.

Raphaël Guerreiro har nu taget skridtet fra Dortmund til Bayern München.

Der har længe været rygter om, at den portugisiske landsholdsspiller ville gøre det, men nu er det blevet bekræftet af Bayern München.

Raphaël Guerreiro har fået en kontrakt frem til sommeren 2026 i sin nye klub, der i sæsonens sidste kamp vandt Bundesligaen, efter at Dortmund skuffede mod Mainz.

Bestyrelsesformand i Bayern München, Jan-Christian Dreesen, fortæller, at portugiseren passer perfekt på sit nye hold.

- Raphaël Guerreiro har været en af de bedste og mest stabile spillere i Bundesligaen i årevis. Han er alsidig og internationalt erfaren, og han passer perfekt ind på holdet med hensyn til både karakter og atletik.

- Vi er meget glade for, at vi kunne skrive kontrakt med ham, og at han vil bære FC Bayern-trøjen i fremtiden. Træneren og vi som ansvarlige er enige om, at han uden tvivl vil berige vores spil.

Den 29-årige venstreback har været i Dortmund siden 2016, og han nåede i alt 224 kampe for klubben.