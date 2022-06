Officielt: Sadio Mané skifter til Bayern

Sadio Manés ønske om at forlade Liverpool er gået i opfyldelse.

Det står klart, efter den tyske storklub Bayern München har hentet den senegalisiske offensivspiller på en treårig kontrakt.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Transfersummen lyder ifølge Sky Sports på 35,1 millioner euro (262 millioner koner) inklusiv præstationsbonusser.

30-årige Sadio Mané har i flere år ligget en smule i Mohamed Salahs skygge i Liverpool, men nu får han chancen for at blive Bayerns nye guldfugl - især med et Lewandowski-skifte, der står for døren.

Og det er en uhyre målfarlig mand, Bayern München kan se frem til at have i angrebet. 120 mål og 48 assists i 269 kampe står Mané noteret for.

Derudover har han en stor fortjeneste i Liverpools Champions League-triumf i 2019, det engelske mesterskab i 2020 samt FA Cuppen og ligacuppen fra i år.

Liverpool har netop oprustet med Darwin Nunez fra Uruguay, der anses som Manés erstatning.

I januar-vinduet hentede Liverpool også colombianske Luis Diaz, der indtil videre har været en succes.

