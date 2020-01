Officielt: Simon Makienok til Tyskland

Køb adgang til at se AGF, Brøndby og FCKs kampe til Atlantic Cup her.



Simon Makienok skifter til Dynamo Dresden fra FC Utrecht og skal dermed spille i 2. Bundesligaen resten af sæsonen.

Det oplyser den tyske klub på sin hjemmeside.

Den store angriber havde udløb med sin hollandske klub til sommer, men han får nu en kontrakt af tilsvarende længde med Dresden.

Makienoks nye klub er placeret sidst i rækken og kæmper for livet i 2. Bundesligaen. I januar-vinduet har de satset tungt på at få nyt blod ind, og den tidligere Brøndby-spiller bliver klubbens sjette indkøb.

Den nyeste tilgang skal sikre tyskerne en helt ny dimension.

- Vi får en type angriber, som vi aldrig har haft før. Simon er en stor boks-angriber med et fortræffeligt hovedspil, han kommer omgående til at give os flere taktiske muligheder, siger Dynamo Dresden direktør Ralf Minge til klubbens hjemmeside.

I Tyskland vil Makienok blive holdkammerat med den tidligere Lyngby-spiller Brian Hamalainen.

- Jeg er fyr og flamme for at redde Dresden fra nedrykning. Jeg tror på, at jeg kan bidrage med mine evner og være med til at sørge for en succesfuld anden halvdel af sæsonen, hvor vi efter en hård fight vil kunne nå vores mål, siger Simon Makienok.



Den store angriber er netop kommet tilbage fra en periode med lange skadespauser i Holland. I denne sæson er det dog alligevel kun blevet til et mål i tre kampe i Eresdivisionen. Alle kampene har været som indskifter, og han har ikke fået minutter siden starten af december.

