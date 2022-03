Opløftende nyt efter skadeshelvede

Det lysner for Robert Skov.

Han viser sig flot frem til træning, sender bolden i rusen og hygger sig igen med holdkammeraterne efter flere måneders skadeshelvede.

- Han har gjort et godt indtryk fysisk. Han har fået modet tilbage og har allerede scoret et par flotte mål, oplyser Hoffenheim-chetræner Sebastian Hoeness på en pressekonference torsdag.

25-årige Skov har ikke været i stand til at spille en fodboldkamp for Hoffenheim siden 6. november, hvor han udgik med en grim skade i baglåret.

Ifølge Hoeness har han stadig brug for en eller to uger mere på træningsbanen, men så er han ellers klar til kamp.

Robert Skov på bolden for Hoffenheim tilbage i april. Foto: Michael Sohn/Ritzau Scanpix

Forfærdelig timing

Den skydestærke tidligere Silkeborg- og FCK-spiller var netop blevet udtaget til landsholdet og havde kæmpet sig tilbage i det fine selskab i Hoffenheims startellever, da låret gik i stykker i november.

Meldingen var en lang pause udenfor kridtstregerne og dermed et farvel til de to sidste kampe i VM-kvalifikationen mod Færøerne og Skotland.

Forude ligger muligheden for at bringe sig tilbage i landsholdsvarmen, og Skov vil formentlig gøre sit for at vise landstræner Kasper Hjulmand, hvorfor han har fortjent at repræsentere Danmark til VM i november.

I indeværende sæson har Skov fået spilletid i seks Bundesliga-kampe og spillet en enkelt pokalkamp.

Hoffenheim ligger nummer seks i tabellen efter 27 kampe.

