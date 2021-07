Overraskende kovending for Delaney

Der er blevet sagt og skrevet meget om den danske landsholdsspiller Thomas Delaney, der af flere er blevet tippet til at forlade Borussia Dortmund denne sommer, hvor han blot har et år igen af aftalen med den store tyske klub.

Men nu tyder noget på, at han ikke er færdig i klubben.

I hvert fald skriver det tyske medie Ruhr Nachrichten ifølge Sport, at Dortmund har indledt forhandlinger med Thomas Delaney om en ny kontrakt.

Midtbanespilleren, 29 år, har været sat i forbindelse med et skifte til Premier League, hvor Crystal Palace, Southampton og Norwich har været meldt interesseret, men nu peger pilen altså mod, at han bliver i Tyskland.

Danskeren har denne sommer fået ny træner i form af Marco Rose, og det kan være et skifte, der gør, at han har en fremtid i klubben, efter han ikke blev spået en rolle i klubben fremadrettet.

EM var en stor succes for Thomas Delaney, der også kom på scoringstavlen. Foto: Lars Poulsen

Thomas Delaney jubler under EM. Foto: Lars Poulsen

I sidste sæson spillede han lidt for få minutter, da holdet først var anført af Lucien Favre og siden Edin Terzic. Fremadrettet skal danskeren måske indstille sig på, at han ikke bliver et af de første navne på holdkortet, da Dortmund har flere lovende, unge spillere på vej - som Jude Bellingham - ligesom Delaney er i hård konkurrence med spillere som Axel Witsel, Emre Can og Mahmoud Dahoud.

Thomas Delaney indledte sin profesionelle karriere i FC København, inden han i 2016 rykkede til Werder Bremen. Her blev det til to sæsoner, inden han skiftede til Dortmund.

Midtbanemanden har 60 A-landskampe på cv'et, og han spillede et glimrende EM for Danmark, der tabte til England i semifinalen.

Tidligere på dagen bekræftede en anden EM-danskers klub, at der ligger et stort bud.