Overraskende udvikling efter slagsmål

Toni Leistner og Dresden-fanen har begge undskyldt deres opførsel og lagt episoden bag sig, efter at Leistner sprang op på tribunen og skubbede tilskueren i jorden

Det ser ud til, at der er lagt låg på det voldsomme skænderi, der var mellem HSV-spilleren Toni Leistner og en Dynamo Dresden-fan, efter at den tyske 3. Liga-klub ydmygede HSV 4-1 i første runde af den tyske pokalturnering.

Ifølge det tyske medie NDR har Leistner nu offentlig undskyldt sin opførsel, efter at forsvarsspilleren kravlede op på tribunen og nærmest overfaldt en Dresden-fan.

'Jeg har talt i telefon med Dresden-tilskueren, og vi har sammen lagt sagen bag os. Vi kan begge se, at vi har begået en fejl, og jeg har accepteret hans undskyldning. Dermed er sagen mellem os ude af verden,' skriver Leistner gennem HSV's Twitter-profil.

Leistner klatrede op blandt Dresden-tilhængerne efter kampen, hvor tilskueren højlydt fornærmede fodboldspilleren og hans familie. Flere stewards var nødt til at holde Leistner tilbage, efter han havde skubbet ham i jorden.

Det tyske fodboldforbund DFB har indledt en undersøgelse mod Toni Leistner, men det kan være, at hans og tilskuerens gensidige undskyldning har en positiv indvirkning på, hvordan det tyske fodboldforbund ser på sagen.

På sin Instagram forklarede 30-årige Leistner, der startede sin karriere i Dynamo Dresden, hvorfor fanens tilråb fik ham op i det røde felt.

Toni Leistner kunne ikke forhindre Dresden-spillerne i at score, da der efter 90 minutters spilletid stod 4-1 til Dynamo Dresden i første runde af den tyske pokalturnering. Foto: Hannibal Hanschke/Ritzau Scanpix

'Jeg blev fornærmet af fans på tribunerne i min egen hjemby. De fornærmede min kone og min datter til et punkt, der var langt under bæltestedet. På det tidspunkt gik alle sikringer bare i mit hovede.'

'Det er noget, der aldrig kommer til at ske igen. Jeg er en familiemand, og jeg vil fungere som et forbillede. Jeg undskylder på alle måder for min opførsel,' skriver Leistner på sin Instagram ifølge NDR.

Dynamo-Dresden har taget afstand fra fanens handlinger i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside, hvor de samtidig skriver, at de har forståelse for Toni Leistner reaktion.

- Tonis reaktion var muligvis ikke korrekt fra et professionelt synspunkt, men ud fra menneskeligt synspunkt kan vi absolut forstå hans reaktion. Samme aften undskyldte han sin opførsel og viste, at han var opmærksom på sin rollemodelfunktion, siger Dynamo-præsidenten Holger Scholze i pressemedelelsen.

Leistner skiftede i 2014 fra Dynamo Dresden til hovedstadsklubben Union Berlin, hvor han var frem til 2018.

Han er ny spiller i HSV-truppen, der hentede ham fra den engelske Championsship-klub QPR.

Begge hold tager hul på deres respektive turnering 18. september, hvor HSV tager i mod Düsselforf i 2. Bundesligaen, mens Dresden spiller første kamp i Tysklands tredjebedste række ude mod Kaiserslautern.

