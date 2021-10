Overtidsscoring frarøver Yussuf Poulsen matchvinderrolle

Et rigtigt energimål er vel det, som bedst betegner den scoring, der lørdag burde have gjort danske Yussuf Poulsen til matchvinder i RB Leipzig udekamp mod et tamt Eintracht Frankfurt-hold.

Med i tre minutters overtid fik hjemmeholdet udlignet efter en dødbold, og så endte det med 1-1 og pointdeling.

Det betyder, at Leipzig i stedet for at hoppe op på fjerdepladsen må nøjes med at indtage ottendepladsen i Bundesligaen. Frankfurt er nummer 15.

Gæsterne var det dominerende hold på banen, men først ti minutter før pausen kom belønningen. Og den kom fra en dansk bagdel.

Et hjørnespark blev forlænget ved forreste stolpe, Yussuf Poulsen kastede sig frem foran en modstander ved bagstolpen og med en blanding af bagdel og baglår fik han fra nært hold skubbet bolden ind i nettet til 1-0.

Danskeren leverede som vanligt en gedigen arbejdsindsats i front, og han var indblandet i flere farlige situationer for Leipzig kampen igennem.

Trods flere chancer lykkedes det ikke gæsterne fra det østlige Tyskland at få udbygget føringen, så alt var åbent gennem hele opgøret.

Intensiteten tog til, duellerne blev flere og hårdere, og det blev en udmattelseskamp mellem de to mandskaber.

20 minutter efter pausen var Yussuf Poulsens benzintank løbet tør, og han kunne med god samvittighed tage plads på bænken.

Herfra kunne han spejde over til landsmanden Jesper Lindstrøm på modstanderbænken, hvor han blev siddende gennem hele opgøret.

De kunne begge se Leipzig have flere store muligheder i de sidste ti minutter for at lukke kampen, men Kevin Trapp i hjemmeholdets mål stod fremragende.

Svenske Emil Forsberg brændte også foran et nærmest tomt mål, og de mange afbrændere endte med at blive kostbare.

Dybt inde i overtiden endte en dødbold til hjemmeholdet hos forsvarsspilleren Tuta, som kunne heade udligningen ind og sikre hjemmeholdet et meget ufortjent point.