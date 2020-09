Par anklaget for millionsnyd

Var Ballon d'Or ikke blevet aflyst på grund af corona, kunne Bayern Münchens polske stjerneangriber Robert Lewandowski meget vel være løbet med titlen som verdens bedste fodboldspiller 2020.

Han var forrygende i foråret og endte som topscorer i både Champions League, Bundesligaen og den tyske pokalturnering - tre turneringer som Bayern også vandt.

Men siden er den 32-årig polaks lykke vendt. I hvert fald uden for banen. Det fortæller det tyske magasin Der Spiegel.

- Sidste fredag indgav hans tidligere rådgiver Cezary Kucharski en civil sag mod Lewandowskis marketingfirma RL Management til den økonomiske afdeling i retten i Warszawa, skriver Der Spiegel.

Foto: REUTERS/Alexander Hassenstein/Pool

Magasinet har fået aktindsigt i dokumenter, hvor Kucharski fremsætter alvorlige beskydninger mod sin tidligere klient og dennes kone Anna.

- Den mest alvorlige påstand er, at Lewandowski sammen med konen ulovligt har omdirigeret flere millioner euro fra det fælles marketingfirma RL Management, skriver magasinet.

- Det handler blandt andet om luksusrejser og dyrt interiørdesign, som Lewandowski siges at have betalt for fra via virksomhedskontoen, lyder det.

Fodboldstjernens tidligere rådgiver kræver, hvad der svarer til 67 millioner kroner i erstatning.

Lewandowski selv fortæller, at han endnu ikke er blevet inddraget i retssagen. Via sin talskvinde kalder han retssagen for ubegrundet og beskylder sin tidligere rådgiver for æreskrænkelse, chikane og afpresning.

Normalt betegnes Lewandowski da også som en jordnær type, der er sluppet fri af diverse skandaler, men nu menes også de tyske skattemyndigheder at være interesserede i den polske sag, fordi interne dokumenter viser et syv-cifret beløb i euro, der pludselig er landet på en konto i Polen, og hvor der muligvis ikke er blevet betalt fuld skat i Tyskland.

