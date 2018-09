Perfekt sæsonstart: Bayern med nye storsejr

Bayern München har fået en fornem sæsonstart i jagten på det syvende mesterskab i træk.

Lørdag var storklubben på besøg i Stuttgart i Bundesligaen, og her vandt det tyske mesterhold med 3-0.

Dermed har Bayern München hentet seks point i sæsonens første to kampe, mens det ser anderledes mørkt ud for Stuttgart, som efter to kampe stadig er noteret for et nul på pointkontoen.

Efter nogle kombinationer af Bayern endte bolden hos Leon Goretzka efter 37 minutter.

Han tog et enkelt træk, hvorefter han sendte bolden i mål til 1-0.

Efter en god times spil var Robert Lewandowski så i sit kyniske hjørne, da han modtog bolden på kanten af feltet og resolut hamrede den i mål til 2-0 med en yderlig og flad afslutning, hvor Stuttgart-keeper Ron-Robert Zieler måtte sprælle forgæves.

Lewandowski var også involveret i scoringen til 3-0.

Den polske angriber spillede fikst Thomas Müller helt fri med hælen, og Müller sparkede Bayern foran 3-0, hvilket blev kampens resultat.

Ligesom Bayern München så er også Wolfsburg kommet godt i gang med sæsonen med to sejre.

Lørdag blev det til en 3-1-sejr ude over Bayer Leverkusen, der omvendt ligesom Stuttgart stadig kigger langt efter sæsonens første point.

Leverkusen kom ellers foran 1-0 ved Leon Bailey, men et selvmål af Leverkusen satte gæsterne i gang.

1-1 blev til 2-1 i anden halvleg, da Wout Weghorst fandt vej til netmaskerne, og schweiziske Renato Steffen sørgede for målet til 3-1 efter en time.