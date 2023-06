Pernille Harder skifter til Bayern München

Efter tre sæsoner i Chelsea drager Pernille Harder videre i sin karriere.

Den danske landsholdsstjerne vender tilbage til Tyskland, hvor hun har skrevet kontrakt med den forsvarende tyske mester, Bayern München, frem til 2026, skriver klubben på sin hjemmeside.

Danskeren skifter sammen med sin svenske kæreste, Magdalena Eriksson. De to spillede også sammen i Chelsea.

30-årige Harder jubler over skiftet.

- FC Bayern er en fantastisk klub. Spillerne og holdet har et stort potentiale. Jeg ville meget gerne være en del af det. Jeg fik også et godt indtryk af Alexander Straus (cheftræner, red.).

- Jeg havde en god tid i Bundesligaen, og jeg ser frem til at vende tilbage efter tre år. Måden det tyske landshold spillede ved EM sidste sommer viser, hvordan ligaen har udviklet sig. Jeg er glad for at være tilbage i Bundesligaen og kan ikke vente med at spille her igen.

Danskeren har tidligere spillet tre sæsoner i tyske Wolfsburg.

Eriksson og Harder ses her under VM i 2019, efter at Sverige besejrede England i bronzekampen. Foto: Valery Hache/Ritzau Scanpix

Ville skifte sammen

Magdalena Eriksson fortalte i april, at hende og Harder gerne vil fortsætte med at spille sammen, og de har efterfølgende længe været rygtet til netop Bayern.

- Det er vores personlige præferencer, og det er sådan, vi ræsonnerer. Så kan folk mene, hvad de vil om det, det er jeg ligeglad med, sagde hun til Aftonbladet.

- Det vil altid være en prioritet for os, og vi tror på, at det bedste fodboldmæssigt er at holde sammen.

I maj meddelte Harder, at hun ville forlade Chelsea efter sæsonen, da hun havde kontraktudløb. Den danske stjerne sluttede tiden i London-klubben med både en FA Cup-titel og et engelsk mesterskab.

Til juli og august venter VM for Harder og Danmark i Australien og New Zealand.