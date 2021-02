Personlig tragedie bag stjernens pludselige exit

Som forsvarende Champions League-mester er Bayern München taget til Qatar for at repræsentere Europa ved klub-VM.

Tyskerne spillede sig sikkert i finalen, hvor de torsdag aften møder mexicanske Tigres.

Kampen bliver dog uden forsvarsstjernen Jérôme Boateng, der spillede det meste af semifinalen.

Han er taget hjem til Tyskland, da ekskæresten Kasia Lenhardt er fundet død i sin lejlighed i Berlin i en alder af 25 år.

Det skriver tyske Bild.

Ifølge det tyske medie slog parret op i begyndelsen af februar.

Bayern Münchens cheftræner, Hansi Flick, fortæller på pressemødet før finalen, at Boateng er taget hjem.

- Jérôme kom ind på mit værelse og bad mig om at kunne tage hjem. Klubben har efterkommet hans ønske.

- Efter en coronatest, som man skal tage for at komme ind i Tyskland, vil han tage hjem og ikke være til rådighed for os indtil videre, siger Flick.

Klubben skriver desuden på sin hjemmeside, at 'den 32-årige midtstopper tager hjem før finalen grundet personlige årsager'.

