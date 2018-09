Pinlig afklapsning: Storklub taber 0-5 på hjemmebane

Sæsonen startede så skidt for Hamburger SV efter nedrykningen til 2. Bundesliga. Rivalopgøret mod St. Pauli blev tabt med 0-3 på hjemmebane, men sidenhen blev det langt bedre og de efterfølgende fire kampe blev vundet.

Dermed havde Hamburger SV også mulighed for at overtage førstepladsen i rækken med en sejr mod Regensburg på hjemmebane. Det var klubben dog aldrig i nærheden af.

Allerede efter 35 minutter havde Regensburg bragt sig foran 0-3, og da Aaron Hunt brændte et straffespark for Hamburger SV fem minutter inden pausefløjtet, så alt håb ud til at være ude for Hamburger SV.

Nedturen fortsætter i 2. Bundesligaen for HSV. Foto: AP

Otte minutter inde i halvleg blev det værre for Hamburger SV, da Regensburg fik scoret endnu engang, og selvom det var hjemmeholdet, som var på bolden i langt størstedelen af tiden, var det udeholdet, som var farlige foran mål, og efter 75 minutter blev det også 0-5 ved Jann George.

Regensburg nøjedes dog også med at score fem gange, og dermed fik Asger Sørensen, som spillede hele kampen i midterforsvaret, og Bayern-klubben en flot skalp på Volksparkstadion i Hamburg.

HSV har allerede været ude og undskylde det pinlige resultat:



90' ⏱ Das war's! Ein bitteres, aber definitiv verdientes 0:5 gegen den @SSVJAHN. Wir entschuldigen uns für die enttäuschende Leistung und wünschen allen eine gute Heimreise. Jetzt gilt es: Mund abzuputzen und den Fokus neu setzen.

____#HSVSSV 0:5#nurderHSV pic.twitter.com/DUApji7fAB — Hamburger SV (@HSV) 23. september 2018

