Poulsen i semifinale efter stort drama

Det var med væsentligt større besvær end i weekendens kamp, at Yussuf Poulsen og RB Leipzig tirsdag aften gik videre til semfinalen i den tyske pokalturnering.

Det stod 1-1 efter de første 90 minutter, men i det sidste minut af den forlængede spilletid sikrede Marcel Halstenberg gæsterne sejren på 2-1.

Første halvleg forløb uden scoringer, men det var gæsterne fra RB Leipzig, der var tættest på at få bolden over stregen. Både Bruma, Timo Werner og danske Yussuf Poulsen havde fine chancer for at brunge gæsterne i front.

Starten af anden halvleg bød ikke på de store chancer til nogen af mandskaberne, men efter 75 minutter kom Leipzig i front. Lynhurtige Timo Werner blev sendt i dybden, og den tyske angriber løb fra Augsburg-forsvaret, inden han lagde den i nettet til 1-0.

Få minutter efter føringsmålet havde Augsburg en stor mulighed for at udligne, da Rani Khedira fik en kæmpe chance i Leipzig-feltet. Peter Gulasci i RB Leipzig-målet diskede dog op med en stor redning.

I den dybe overtid dukkede Alfred Finnbogason dog op og udlignede, og dermed blev kampen sendt ud i forlænget spilletid.

RB Leipzig var farligst i den forlængede spilletid, og i det 119. minut blev gæsterne tildelt et straffespark. Det tog Marcel Halstenberg sig af, og med den sene scoring er Yussuf Poulsen og Leipzig klar til semifinalen i DFB Pokal.

Se også: Så blev det hverdag for Solskjær: United tabte til oprykker

Se også: Skam jer, AGF!

AGF er ikke de første: Fire store spionskandaler

Superligaen Indefra: Kæmpe rabalder efter spion-drama