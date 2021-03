Presser Bayern

RB Leipzig er fortsat med i kampen om at vinde det tyske mesterskab, efter at holdet fredag aften vandt 1-0 på udebane over Arminia Bielefeld.

Med sejren lægger Leipzig maksimalt pres på Bayern München i toppen af den tyske Bundesliga.

Leipzig har på andenpladsen 57 point efter 26 kampe. Bayern München topper rækken med et point mere for en kamp færre. Lørdag tager Bayern München imod Stuttgart.

Leipzig-anfører Marcel Sabitzer scorede kampens eneste mål kort efter pausen efter et fornemt oplæg fra den spanske kantspiller Dani Olmo.

Yussuf Poulsen kom ind i det sidste kvarter for Leipzig og var med til at holde stand til slut.

Den danske landsholdsangriber havde også en enkelt nærgående afslutning, men han kom ikke på tavlen.

Jacob Barrett Laursen kom ind efter 86 minutter for Bielefeld, og på den måde blev det også til et lille danskeropgør til slut.

Bielefeld er placeret lige over nedrykningsstregen med 22 point efter 26 kampe. Bielefeld har kun et enkelt point ned til holdene under stregen.

