Problemer i dansker-klub: Suspenderer stjernen

Jadon Sancho er ikke i truppen til lørdagens Bundesliga-kamp mod Mönchengladbach. Det skriver det tyske medie Kicker.

Ifølge mediet har cheftræneren i Dortmund, Lucien Favre, valgt at suspendere den engelske stjernespiller, fordi han ikke overholdt aftalen om, hvornår han skulle komme tilbage til Dortmund-lejren efter landsholdspausen.

Jadon Sancho var en del af Gareth Southgates landsholdstrup, der for nyligt spillede mod henholdsvis Tjekkiet og Bulgarien.

Det er ikke første gang, Sancho har haft problemer med at overholde mødetiderne i den tyske storklub, hvor danske Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen huseret. I 2017/18-sæsonen blev han en overgang sendt ned på klubbens U23-hold, fordi han flere gang kom for sent til træning.

