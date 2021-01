Provokeret stjerne i skænderi på direkte tv

Mægtige Bayern München led onsdag aften et sensationelt pokalnederlag til 2. Bundesligaklubben Holstein Kiel, der besejrede mastodonterne samlet 8-7 efter straffesparkskonkurrence.

Det var Bayern Münchens tidligste pokalexit siden 2000/2001, og derfor var det naturligvis en frustreret Thomas Müller, der efter kampen gav interview til tv-stationen ARD.

Den tyske landsholdsspiller svarede professionelt på de indledende spørgsmål fra reporteren Valeska Homburg, men da hun spurgte til stemningen i omklædningsrummet, blev det for meget for Müller, der mente, at reporteren morede sig over miseren.

- Hvad tror du? Du står og griner nu, svarede Müller.

- Jeg griner ikke. Jeg tager det meget ...

- Selvfølgelig grinede du, afbrød en tydeligt ophidset Müller igen.

Efterfølgende kom interviewet så småt tilbage på sporet, inden begge parter takkede af.

Artiklen fortsætter under billederne..

Bayern München-spillerne gik slukørede fra banen. Foto: Fabian Bimmer/Ritzau Scanpix

Anderledes god var stemningen i Holstein Kiel-lejren. Foto: Fabian Bimmer/Ritzau Scanpix

Thomas Müller kom ikke selv på måltavlen, men kunne se holdkammeraterne Serge Gnabry og Leroy Sané bringe favoritterne på både 1-0 og 2-1.

Fem minutter inde i kampens overtid udlignede Hauke Wahl til 2-2 for Holstein Kiel.

Den efterfølgende forlængede spilletid sluttede 0-0, og i straffesparkskonkurrencen scorede hjemmeholdet på alle sine spark, mens Marc Roca var eneste mand til at brænde for Bayern München.

Dermed er Bayern Munchen uden chance for at vinde DFB Pokal, som de ellers har gjort de seneste to sæsoner.

