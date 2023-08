Puster Schmeichel i nakken

Mens Kasper Schmeichel slet ikke har været udtaget til Nice-truppen i sæsonens to første kampe, er Frederik Rønnow kommet helt anderledes fra start i Bundesligaen.

Union Berlin-keeperen er reelt bare fortsat der, hvor han slap i sidste sæson.

I søndagens sæsonpremiere brillerede han med to redninger på straffespark i 4-1 sejren over Mainz.

Først smed han sig til venstre og reddede det flade spark, siden kastede han sig til den modsatte side, hvor han også viste klasse.

Frederik Rønnow er lagt stærkt fra land i den nye sæson. Foto: Jens Dresling.

Den imponerende bedrift bragte Frederik Rønnow på Elf des Tages i det ansete fodboldmagasin Kicker.

I sidste sæson viste statistikker i flere tilfælde, at Frederik Rønnow var ligaens bedste målmand, når det handlede om de bedste shotstoppers.

Med Frederik Rønnows imponerende form puster han Kasper Schmeichel gevaldigt i nakken i forhold til spilletid i de forestående landskampe.

36-årige Kasper Schmeichel har uafklaret sin fodboldmæssige fremtid. Den ligger i hvert fald ikke i Nice. FC København er et rygte, der ikke vil dø i forhold til at se ham som mulig afløser for Kamil Grabara, hvis altså polakken bliver solgt efter de to kvalifikationskampe til Champions League-gruppespillet.

Det står i hvert fald klart, at Kasper Schmeichel skal have løst sin fodboldmæssige fremtid, inden transfervinduet lukker.

Kasper Schmeichel skal have afklaret sin fodboldmæssige fremtid meget snart. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Frederik Rønnows kraftpræstation overstrålede dog ikke Kevin Behrens, der med tre scoringer havde sin store andel i Union Berlins 4-1-sejr over Bo Svenssons mandskab fra Mainz.

Landstræner Kasper Hjulmand står med en svær beslutning, når han skal vælge sin startformation til de forestående kampe. Han udtager i øvrigt sin landsholdstrup til kampene mod San Marino og Finland næste tirsdag. Landsholdstruppen samles i Helsingør 4. september.

Hjemmekampen mod San Marino spilles 7. september, mens den vitale udekamp mod Finland finder sted 10. september i Helsinki.