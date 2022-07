Ramt af tumor i testiklerne

Bundesliga-klubben Hertha Berlin er tirsdag blevet ramt af en forfærdelig nyhed.

Den 24-årige angriber Marco Richter har nemlig fået konstateret en tumor i sine testikler, hvorfor han er ude på ubestemt tid. Det oplyser hovedstadsklubben på sin hjemmeside.

Richter afventer fortsat den endelige diagnose, og Hertha Berlin fortæller, at man melder yderligere ud, når man ved mere.

- Marco får al den støtte, vi kan give ham i denne situation. Vi håber, at han vender tilbage hurtigst muligt, siger sportsdirektør Fredi Bobic.

Marco Richter skiftede fra Augsburg til Hertha Berlin sidste sommer og lavede seks mål i 33 kampe i den forgangne sæson.

Det er kun et par måneder siden, at bysbørnene fra Union Berlin kunne fortælle, at Timo Baumgartl var blevet ramt af en tumor i testiklerne. Den blev succesfuldt fjernet, hvorfor han kan spille fodbold igen.