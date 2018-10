Rasende Bayern-chefer på bizart pressemøde: - Respektløst og uhyrligt

Bayern Münchens øverste chefer indkaldte til usædvanligt pressemøde for at kritisere pressens dækning af klubbens spillere og træner

Det var ikke en fyring af cheftræner Niko Kovac, der var omdrejningspunktet for det pressemøde, som Bayern München-spidserne Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge og Hasan Salihamidzic deltog i fredag middag.

I stedet sendte de tre mænd en lang svada mod medierne for skrive for kritisk og usandt om holdet og flere af klubbens spillere.

- Det er en vigtig dag for FC Bayern, fordi vi vil fortælle jer, at vi ikke vil acceptere den seneste tids mediedækning, lød det fra bestyrelsesformand Karl Heinz Rumenigge.

- Fra og med i dag vil vi ikke acceptere de nedværdigende skriverier. Vi vil beskytte vores spillere, trænere og klub, uddybede han og blev bakket op af præsident Uli Hoeness.

- Jeg synes, det er på tide, at den største klub i Tyskland tager et klart standpunkt i forhold til dette problem.

Uli Hoeness og Karl-Heinz Rummenigge var vrede på pressen under dagens pressemøde. Foto: Ritzau Scanpix

Brokken gik på kritikken af spillere som Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Franck Ribery og Arjen Robben, der ifølge trioen ikke får den respekt de fortjener med tanke på deres mange trofæer for klubben - og landsholdet i Manuel Neuers tilfælde.

Bayern Munchen har været inde i en rigtig skidt periode på det seneste. Det er dog ikke mediernes skyld, at klubben ikke har vundet de sidste fire kampe i alle turneringer.

- Vi prøver ikke at give skylden til medierne. Hvis man ikke spiller godt, fortjener man ingen ros. Men vi vil have, at der rapporteres faktuelt korrekt, lød det fra Rumenigge, der sammen med Uli Hoeness også gjorde, hvad de kunne for at forsvare klubbens udskældte transferpolitik.

Niko Kovac fortsætter foreløbigt som træner i Bayern München. Foto: AP

Tyske medier havde spekuleret i, at det træner Niko Kovac ville blive fyret på ekstraordinære pressemøde, men den kroatiske træner har ledelsens fulde opbakning, fortalte sporsdirektør Hasan Salihamidzic.

- Jeg blev beskyldt for ikke at tale om Niko Kovac i offentligheden. Der må jeg tydeliggøre en ting: Hvorfor?

- Vi sætter pris på hans arbejde. Vi skal ikke retfærdiggøre noget. Det er respektløst og uhyrligt, hvad der sker her. Jeg var forfærdet over kritikken af holdet, må jeg sige. Jeg vil forsvare dem, lød det fra den bosniske eks-landsholdsspiller.

Bayern München får mulighed for at komme ud af krisen lørdag, når de møder Wolfsburg på udebane.

