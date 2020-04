Raser efter læk: Ikke sådan jeg kender Bayern

Manuel Neuer er blevet synonym med Bayern München, siden verdensklassekeeperen kom til den sydtyske storklub fra Schalke 04 i 2011.

En fast plads mellem stængerne og 18 titler er det blevet til i det lykkelige ægteskab mellem Neuer og Bayern, men nu er der kurrer på tråden, fordi målmanden mener, der er blevet lækket fortrolige oplysninger fra klubben.

Det har fået den tyske landsholdsmålmand til at skyde med skarpt mod Bayern i et interview med Bild, hvor Neuer bl.a. udtaler, at han knapt kan kende klubben længere.

- Jeg har altid følt en stor fortrolighed under alle mine samtaler med klubben. Ingen har nogensinde lækket noget som helst.

Kontroverserne er opstået, fordi målmandens kontrakt udløber næste sommer.

Neuer har ikke lagt skjul på, at han gerne vil forlænge. Det vil klubben også, men i flere tyske medier er det kommet frem, at parterne står meget langt fra hinanden, fordi Bayern kun vil give den 34-årige keeper en toårig forlængelse, mens Neuer efter sigende skulle forlange fem år.

De oplysninger irriterer dog Manuel Neuer voldsomt.

- For mig er det helt tydeligt, at det er utopi med en femårig kontrakt. Jeg er 34 år, og jeg kan ikke spå om, hvordan jeg har det som 39-årig.

- Det irriterer mig, at der er oplysninger fra den igangværende kontraktdiskussion i medierne, og oplysningerne er ofte ikke korrekte. Det er ikke sådan, jeg kender Bayern, siger Manuel Neuer til Bild og fortsætter.

- For mig har det altid været vigtigt at stole på de folk, der har ledende stillinger i klubben. Jeg har altid været loyal over for klubben både som spiller og anfører, siger Manuel Neuer.

Bayern München har fra sommer sikret sig afløseren for Manuel Neuer på sigt. Det er 23-årige Alexander Nübel, der ligeledes kommer fra Schalke 04. Nübel har skrevet under på en femårig kontrakt med de seneste syv sæsoners tyske mestre.

Danmarks største fan: Bor i sit eget Liverpool-hus

Se også: Sælger 127.000 billetter til usynlig kamp

Se også: Nej til verdensstjerne: - 30 mio. kr. var for dyrt