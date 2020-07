Raser over aflysning: - Unfair

Bayern Münchens formand, Karl-Heinz Rummenigge, er utilfreds med, at uddelingen af dette års Ballon d'Or-pris, der gives til verdens bedste fodboldspiller, er blevet aflyst.

Rummenigge mener, at Bayern-angriberen Robert Lewandowski skulle have vundet.

Det siger han på et pressemøde mandag ifølge fodboldmediet goal.com.

- Jeg synes, at Robert Lewandowski har gang i en fantastisk sæson. Måske den bedste i hans karriere, siger Rummenigge.

- Uheldigvis har France Football aflyst Ballon d'Or, hvilket vi ikke er særlig glade for. I sidste ende er det ikke særlig fair, ikke bare over for Bayern, men også over for Robert Lewandowski, som måske havde vundet, siger han.

Den polske angriber har indtil nu scoret 51 mål i 43 kampe i alle turneringer i denne sæson og vundet Bundesligaen og den tyske pokalturnering med Bayern München.

Den tyske klub har også stadig muligheden for at vinde Champions League, når turneringen genoptages i august.

Lewandowski blev regnet blandt en af favoritterne til prisen, indtil France Football, der står bag prisen, i sidste uge valgte at aflyse kåringen på grund af coronapandemien.

- I en sæson, hvor alle ligaer undtagen den franske blev spillet til ende, bør det være muligt at give Ballon d'Or til den bedste fodboldspiller i verden siger Karl-Heinz Rummenigge.

France Football oplyste i sidste uge, at prisen blev aflyst på grund af 'manglen på rimelige forhold i coronaåret'.

- Når der er tvivl, er det bedre at afstå end at insistere, lød begrundelsen.

Coronapandemien satte stort set al international fodbold på standby fra marts og flere måneder frem.

