Raser over storklub : - Laveste skuffe

Kronen Zeitung, den største avis i Østrig, har en høne at plukke med en af bejlerne til RB Salzburgs teenagesensation, Erling Haaland.

RB Leipzig, som den østrigske Bundesligas vel nok største stjerne altså mødtes med i midtugen, har været nogle sludrechatoller, mener østrigerne.

For det er ikke længere nogen stor hemmelighed, at den norske bomber Erling Haaland er i dialog med andre klubber. I sidste uge blev det vidt berettet, at snakke med blandt andre RB Leipzig, Borussia Dortmund og Manchester United stod i den 19-åriges skema.

Leipzig skilte sig dog markant ud fra de andre destinationer, da man modsat de andre valgte at bryde med vanlig skik og åbent fortælle pressen om forløbet.

Åbenmundetheden har dog fået Kronen Zeitung op i det røde felt.

- At leipzigerne stiller sig op og snakker åbent om det, vidner om manglende respekt, skriver de i en leder, hvor de kritiserer den tyske 'dåseklub' for 'adfærd af laveste skuffe'.

Protesterende Julian Nagelsmann i midten har snakket sig til en ostemad fra dommeren i en Bundesliga-kamp mod Schalke i september. Nu overrækker Kronen Zeitung ham et gult kort for ikke at kunne holde munden lukket om Haaland-forhandlinger. Foto: Ritzau Scanpix

Burde tie stille

Det var flere af Leipzigs spidser, der forsøgte at lægge lidt ekstra tyngde i deres scoringsforsøg ved at delagtiggøre fodboldpressen. Træner Julian Nagelsmann var ude at erklære, at mødet 'var gået godt' og fortalte blandt andet, at han havde 'anstrengt sig for på godt engelsk at forklare, hvad hans idé om fodbold er.'

Han blev suppleret af klubboss Oliver Mintzslaff.

- Vi skal ikke gemme os bag andre længere, hvad angår attraktivitet, heller ikke bag Dortmund, sagde han ved et pressemøde.

Ifølge avisen fra landet, Haaland ser ud til at være ved at forlade, toppede det dog for alvor, da Nagelsmann afslørede, at han også løftede sløret for, hvordan kommunikationen var foregået.

- Meget ensidig. Du som træner siger en masse, spiller og agent hører efter, forklarede Nagelsmann.

Kronen Zeitung har som følge heraf et klart budskab til sakserne - at stikke piben ind.

- Måske skulle man have rådet herrerne i Leipzig til simpelthen slet ikke at sige noget. Sådan som de i Dortmund gør det. Eller som Salzburg-boss. 'Dertil kommer der ingen kommentar fra mig', holdt han sig tilbage med. Sportsligt er de i Leipzig i top - hvad angår en del andre ting, har de noget at indhente, afslutter Kronen Zeitung sit indspark.

Klausul i kontrakten

Spekulationer om et snarligt skifte for Haaland er taget til, efter det blev berettet, at en klausul i kontrakten lagde et lavt låg over salgsprisen på Håland, hvis Salzburg ikke får ham solgt i det kommende vintertransfervindue.

Ifølge Bilds oplysninger tilbage i november lå klausulens loft for et salg fra sommeren på ca. 30 millioner euro, svarende til ca. 224 millioner danske kroner. Markant lavere, end de fleste formentlig havde forestillet sig. Herunder Haaland selv, der i et interview med Sky Sports i efteråret svarede journalisten, at han ville give ham en 'special price'. 60 millioner euro.

En eventuel handel med Leipzig ville gøre Haaland til den 18. spiller, der har skiftet fra den østrigske til den tyske 'dåseklub' i løbet af blot otte sæsoner.

Den 19-årige nordmand har i løbet af efterårssæsonen taget Europa med storm. 16 mål i 14 østrigske ligakampe og syv mål i Champions League-gruppespillet lyder også pænt. Et skifte i januar-vinduet, som på mange måder ser mere og mere sandsynligt ud, vil det fra næste år modsat tidligere ikke betyde for den kommende arbejdsgiver, at Haaland ikke kan stille op i europæisk fodbold for dem. UEFA's regler tillader nemlig fra januar 2019 en spiller at deltage i europæiske kampe for mere end én klub pr. sæson.

