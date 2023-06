RB Leipzig vinder den tyske pokalturnering

Det var alt andet end smukt at se på, men det er Yussuf Poulsen og resten af spillerne fra RB Leipzig nok ligeglade med.

Med en sejr på 2-0 over Jesper Lindstrøm og Eintracht Frankfurt sørgede de lørdag aften for, at klubben for andet år i træk blev pokalmester i Tyskland.

Trofæet kom i hus efter en nervøs og låst affære, hvor ingen af holdene turde at slippe tøjlerne og satse alt fremad.

Et lidt heldigt mål fra Christopher Nkunku låste kampen op med 20 minutter igen, men Frankfurt var ikke i nærheden af at komme ind i kampen.

I stedet øgede Dominik Szoboszlai til 2-0, og så brød jublen i den ene ende af Olympiastadion i Berlin ud i lys lue.

Yussuf Poulsen kom på banen for Leipzig efter en god time, mens Jesper Lindstrøm kom ind cirka ti minutter senere.

Fra hver deres bænk kunne de se en indledning på finalen, der var hårdt præget af, at de to hold var meget påpasselige.

Timo Werner fik godt nok en stor chance allerede i fjerde minut, men fordi ingen af holdene rigtig turde slippe håndbremsen var store chancer en mangelvare.

Allerfarligst blev det, da Randal Kolo Muani kom til en afslutning i feltet efter godt et kvarter, men den eftertragtede Frankfurt-angriber ramte sidenettet.

Christopher Nkunku forsøgte sig fra distancen i den anden ende kort før pausefløjt, men rigtig farligt var det ikke.

Det var det derimod efter 71 minutter. Jesper Lindstrøm var lige kommet på banen, men den tidligere Brøndby-spiller fik en spand kold vand i hovedet.

Christopher Nkunku driblede lidt rundt i Frankfurts felt og trykkede så af. På vej mod mål blev bolden rettet af og snød Kevin Trapp i målet.

Yussuf Poulsen var på det tidspunkt også kommet på banen, og han tog del i flere fine opspil i minutterne omkring målet.

Faktisk virkede Frankfurt en smule lammet af målet. Leipzig tog fat om kampen, og Frankfurt kunne ikke slippe ud af jerngrebet.

Med fem minutter tilbage af den ordinære spilletid slog Leipzig til igen.

Dominik Szoboszlai blev spillet helt fri i højre side af feltet og scorede usvigelig sikkert kampens afgørende kasse.