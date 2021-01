Real Madrid-flop sparker Frankfurt til sejr

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Luka Jovic fik søndag et drømmecomeback for Eintracht Frankfurt.

Her endte serberen nemlig som den helt store helt og matchvinder, da han mod Schalke 04 i Bundesligaen blev skiftet ind og scorede til både 2-1 og kampens slutresultat, 3-1.

Det skete, blot tre dage efter at Jovic vendte tilbage til Frankfurt på en lejeaftale fra Real Madrid, som i sommeren 2019 købte den 23-årige angriber samme sted for næsten 450 millioner kroner.

Opholdet i den spanske hovedstad blev dog aldrig nogen succes for Jovic, der derfor er vendt tilbage til sin tidligere klub i jagten på spilletid.

Jovic startede på bænken søndag og blev skiftet ind efter cirka en times spil ved stillingen 1-1. Der skulle dog kun gå ti minutter, før han gjorde det til 2-1 ved at banke bolden op i nettaget fra en fri position i feltet.

Kort inde i overtiden blev det til endnu et mål for Jovic, som dermed med det samme har genfundet den målform, der gjorde, at mægtige Real Madrid fik øjnene op for serberen for halvandet år siden.

Sejren var Frankfurts fjerde i træk i Bundesligaen. Holdet ligger nummer syv, ti point efter topholdet Bayern München.

Schalke 04 ligger nederst i tabellen med blot 7 point for 16 kampe.

Frederik Rønnow, som er udlejet til Schalke fra Frankfurt, så hele søndagens kamp fra bænken.

Bayern kæmper sig til sejr