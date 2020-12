Rekordbøde for spytklat

Mönchengladbachs Marcus Thuram har fået en bøde på 1,2 millioner kroner, efter at han lørdag spyttede Hoffenheims Stefan Posch i ansigtet

Det kan godt være, at Marcus Thuram skal holde lidt igen med julegaverne - hvis han ikke allerede har købt dem.

For den franske angriber er nemlig blevet idømt en rekordbøde af sin klub, Borussia Mönchengladbach, efter at han lørdag aften i kampen mod Hoffenheim spyttede Stefan Posch i ansigtet, da de to havde en kontrovers.

Det oplyser sportsdirektør Max Eberl på klubbens hjemmeside:

- Jeg har i morges haft en lang samtale med Marcus, hvor han igen undskyldte over for mig og dermed klubben for sin opførsel.

- Vi har kendt Marcus i snart to år, vi kender hans miljø, og vi kender hans forældre. Intet af det passer med det, der skete i går.

- Marcus er knust, og han har oprigtigt forsikret mig, at han ikke spyttede mod Stefan Posch med vilje, siger Max Eberl.

Han forklarer endvidere, at Thuram er blevet idømt en bøde på en månedsløn - der svarer til 150.000 euro eller knap 1,2 millioner kroner - der vil blive doneret til et velgørende formål.

Thuram accepterede bøden, og klubben fokuserer nu på at se fremad.

- Marcus begik en stor fejl, og det vil han blive straffet for. Marcus forbliver den person, vi kender, og vi vil ikke lade ham i stikken, siger sportsdirektør Max Eberl.

Marcus Thuram fik også et rødt kort for episoden og må altså også se frem til en karantæne.

