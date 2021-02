Ren farce før VM

Bayern München har fået en skidt optakt til mandagens semifinale ved klub-VM i Qatar.

Det tyske mesterhold skulle efter planen være fløjet til Qatar fra Berlin fredag aften, efter at holdet havde besejret Hertha Berlin i den tyske liga. Men flyet kom ikke på vingerne før lørdag morgen.

Robert Lewandowski og holdkammeraterne havde ellers sat sig til rette i flyet, der skulle være afgået fredag klokken 23.15 med landing i Doha seks en halv time senere.

På grund af kulde og sne i Tysklands hovedstad skulle flyet dog først af-ises, og det tog længere tid end ventet.

Et minut før midnat var flyet så klar til at køre ud på landingsbanen. Men kaptajnen måtte vende maskinen om og køre mod terminalen, da kontroltårnet ikke gav flyet tilladelse til at gå i luften.

Det skyldtes et forbud mod at sende fly afsted om natten - gældende fra midnat til klokken 5 lørdag morgen.

Spillerne måtte derfor forlade flyvemaskinen og overnatte i lufthavnen.

Lørdag morgen klokken 6.52 lykkedes det holdet at komme med et nyt fly, som dog skulle foretage en mellemlanding i München, da kabinebesætningen skulle skiftes ud.

Lufthavnsproblemerne og den sparsomme nattesøvn er ifølge Bayern-formand Karl-Heinz Rummenigge ikke den bedste optakt til mandagens semifinale ved klub-VM.

Her møder de tyske Champions League-vindere fra sidste sæson Al-Ahly fra Egypten.

- Vi fik det indtryk, at de relevante myndigheder var ligeglade med os.

- De ansvarlige aner ikke, hvad det er, de har udsat vores hold for, siger Rummenigge til avisen Bild.

Skulle Bayern München slå Al-Ahly, venter der en finale på torsdag. Holdets næste opgave i den tyske Bundesliga er på næste mandag.

