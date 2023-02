Revser egen spiller: - Uforståeligt

Den tyske fodboldmålmand Manuel Neuer, der har spillet i Bayern München siden 2011, møder kritik fra klubbens øverste ledelse.

- Det er uforståeligt og skuffende for os, at Manuel Neuer gik direkte ud i offentligheden i stedet for at gå til os først, siger klubbens præsident, Herbert Hainer, til Sky Sports.

Præsidentens udtalelser kommer i kølvandet på, at Neuer i et interview med avisen Süddeutsche Zeitung har kritiseret klubben for at fyre målmandstræner Toni Tapalovic, der havde været i Bayern i 12 år.

- Det var et stort slag for mig. Jeg følte, at mit hjerte blev revet itu. Det er det vildeste, jeg har oplevet i min karriere, sagde Neuer fredag.

Bayern-direktør Oliver Kahn og sportsdirektør Hasan Salihamidzic er utilfredse med målmandens håndtering af sagen.

- Neuer har et særligt ansvar som anfører, men han har sat sine egne interesser over holdets og klubbens.

- Jeg har forståelse for hans situation, men det vigtigste er klubben. Derfor er vi skuffede, siger Hasan Salihamidzic til tyske Bild.

Bayern München-direktør Oliver Kahn er ikke tilfreds med Manuel Neuers håndtering af sagen. Foto: Marcel Engelbrecht/Ritzau Scanpix

- En pioner

Ifølge Bild havde Neuer et meget tæt forhold til Toni Tapalovic, der dog er blevet kritiseret af reservemålmanden Alexander Nübel for ikke at holde kontakt med keeperen i løbet af hans nuværende lejeophold i Monaco.

Neuer, der for tiden sidder ude med et brækket ben efter en skiulykke i december, har kaldt Toni Tapalovic for en pioner inden for målmandsfaget i et opslag på Instagram.

Det er endnu uvist, om sagen kan få konsekvenser for Neuer, der har spillet 488 kampe for Bayern München og vundet det tyske mesterskab ti gange.

Den 36-årige tysker, der også har vundet VM i 2014, er bundet til klubben frem til sommeren 2024.