Ribery vil tilbage

Den franske offensivspiller Franck Ribery er i gang med sin sidste måned i Bayern München efter han i søndags slog fast, at han har valgt at forlade klubben til sommer, når kontrakten med den sydtyske klub udløber.



Nu er spørgsmålet bare, hvad han så skal lave i stedet. Det giver han ifølge den tyske udgivelse Kicker et bud på.



- Jeg ved det endnu ikke, men der er et par muligheder. Måske spiller jeg et par år mere, og så kommer jeg tilbage til München igen. Vi føler os meget godt tilpas her. VI har et dejligt hus, og alle kender mig her, siger han.



Når han kommer tilbage forklarede han desuden, at han kunne se sig selv i en ny rolle, som ikke er nærmere defineret.



- Måske kommer jeg tilbage til klubben. Vi har talt om det, men vi har meget tid, og der kan ske meget på to år. Det vigtigste er dog, at jeg er hjemme i München, lyder det fra Franck Ribery.



Der har senest været forlydender om, at Ribery kunne være på vej til Al Sadd og Western Sydney Wanderers.

Ilter Tottenham-boss: Vi vil beholde Christian

Fra nulbon til landsholdet: Bomberens utrolige karriere