Robert Skov brillerer i Tyskland

Robert Skov leverede et drøn af et mål for Hoffenheim i Bundesligaen fredag aften, og han fulgte det op med et oplæg til en scoring.

Det var dog næppe nok til at gøre danskeren glad, for Hoffenheim endte på hjemmebane med at tabe 2-4 til Augsburg.

Nederlaget betød, at Augsburg halede ind på Skov og co.

Hoffenheim har på ottendepladsen 21 point, og Augsburg nåede op på 20 point på tiendepladsen.

Robert Skov scorede sit første ligamål 1. november, da han på et direkte frispark fra 30 meter hamrede bolden i mål i hjemmesejren på 3-0 mod Paderborn.

Danskeren spiller venstre back for det tyske hold, og det var i det hele taget de to klubbers venstre backspillere, der var i vælten i indledningen.

Først var det Philipp Max fra Augsburg, der slog til og bragte gæsterne foran 1-0 efter 11 minutter.

Augsburgs Florian Niederlechner stormede ned mod Hoffenheims mål og lagde bolden på tværs, så Max blot skulle sende den det sidste stykke i det tomme mål.

Det ville Robert Skov dog ikke have siddende på sig, så danskeren udlignede i den anden ende blot tre minutter senere med sit andet mål i Bundesligaen.

Hoffenheim holdt presset i et angreb, og Sebastian Rudy lagde bolden fladt tilbage, hvor Skov kom løbende, og uden for feltet tordnede den danske landsholdsspiller bolden i mål til 1-1.

Philipp Max var dog ikke færdig, og han bragte gæsterne foran 2-1 på et straffespark i det 51. minut, og fem minutter senere blev det 3-1 til gæsterne ved finske Fredrik Jensen.

Robert Skov leverede flere gode indlæg i kampen, og et af dem blev med ti minutter oplægget til Hoffenheims anden scoring.

Robert Skov smækkede bolden klinisk ind i hovedet på Jürgen Locadia, der headede Hoffenheim på 2-3.

I det 85. minut scorede gæsterne dog til 4-2 efter en omstilling, hvor den offensivt indstillede dansker ikke var kommet med hjem i forsvaret.

Robert Skov blev suveræn topscorer med 29 mål i Superligaen, da han i den seneste sæson blev mester med FC København, inden han skiftede til Hoffenheim denne sommer.

