Rødt chok: Bayern sat til vægs i målfest

Bayern München er nu oppe på to liganederlag i sæsonen.

Den sydtyske storklub tabte lørdag med 2-3 ude til formsvage Borussia Mönchengladbach, der var i overtal i næsten hele opgøret.

Dermed kan Bayern blive overhalet af Union Berlin søndag, hvis hovedstadsklubben formår at vinde hjemmekampen over bundproppen Schalke 04. Dortmund kan nå samme antal point som Bayern med en sejr over Hertha Berlin.

Bayern München har ellers vundet de seneste ti tyske mesterskaber, men vejen mod 11 på stribe er fyldt med forhindringer.

Flere af dem er selvskabte, og det gjorde sig også gældende lørdag. Der var blot spillet otte minutter, da Dayot Upamecano blev smidt ud for at lave en nødbremse, og så var en rutineopgave pludselig vekslet til en bjergetape i modvind.

Annonce:

Mindre end en håndfuld minutter senere blev det værre for de tyske rekordmestre. Efter en fiks frisparkskombination blev Lars Stindl spillet fri på kanten af feltet, og han dunkede bolden ind bag Yann Sommer, der for 30 dage siden skiftede netop Gladbach ud med Bayern.

Trods undertallet fik Bayern udlignet til 1-1 inden pausen.

Alphonso Davies løb fra sin oppasser på kanten, og canadieren smækkede bolden ind i feltet til Eric Choupo-Moting, der lavede sit ottende ligamål i sæsonen.

Det var dog hjemmeholdet, som styrede kampen, og ti minutter efter sidebyttet kom Gladbach atter i front.

Efter et par hurtige afleveringer foran Bayerns mål kunne Jonas Hofmann til sidst hamre bolden i kassen.

Halvandet minut senere var Gladbach tæt på at lukke kampen, men overliggeren reddede Yann Sommer og Bayern.

I det 84. minut fandt kampen så endegyldigt sin afgørelse, da indskiftede Marcus Thuram gjorde det til 3-1 efter at være blevet spillet fri tæt under mål.

Det var kun af kosmetisk betydning, at 17-årige Mathys Tel reducerede dybt inde i dommerens tillægstid.

I forfølgerfeltet vandt RB Leipzig med 3-0 ude over Wolfsburg. Jonas Wind startede inde for hjemmeholdet, men blev skiftet ud i anden halvleg, før Yussuf Poulsen gjorde sin entre for gæsterne.

Leipzig på femtepladsen er fire point fra Bayern på førstepladsen. Freiburg er tre point efter Bayern som følge af en 2-0-sejr ude over Bochum.