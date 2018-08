Rønnow i nyt kæmpe mareridt: Tyske amatører bag sensationelt pokal-chok

Frederik Rønnow har fået en regulær skræk-start i Eintracht Frankfurt.

Den tidligere Brøndby-målmand har endnu ikke fået sin Bundesliga-debut, men tiden i Tyskland har alligevel allerede budt på to kedelige nedture.

Først blev Rønnow skudt i sænk i den tyske Super Cup, og siden sablet ned i de tyske medier, efter Bayern slog Frankfurt med 5-0 i en regulær afklapsning.

Lørdag fulgte så fortsættelsen på den frygtelige sæsonstart, da Rønnow og Frankfurt blev sendt ud af den tyske pokalturnering allerede i 1. runde.

Bundesliga-mandskabet tabte 2-1 på udebane til Ulm, der spiller Regionalliga Sydvest, hvilket svarer til den fjerdebedste tyske række.

Det første gang siden 1996, at de forsvarende pokalmestre bliver sendt ud af turneringen på det tidligst mulige stadie. Og det er kun sket fire gange tidligere historien.

Storfavoritterne fra Frankfurt blev ellers advaret fra start, da Ulm åbnede med masser af energi og udførte et regulært overraskelses-angreb. I første minut måtte Rønnow vifte et forsøg på overliggeren.

Foto: Sebastian Gollnow/AP

Senere i opgøret var danskeren uheldig med træværket, da han blev ramt tilfældigt af bolden, som susede ud fra efter en berøring med stolpen.

Resultatet var, at Steffen Klenie fik en åben chance, som han udnyttede til at bringe Ulm på 1-0. Senere blev føringen fordoblet, inden gæsterne fik reduceret mod slutningen af kampen.

Frankfurt var dog heller ikke heldige. Det tog ganske vidst gæsterne mere end en halv time at komme til den første store chance i dysten, men i løbet af opgøret måtte sidste års pokalvindere se to scoringer blive annulleret.

Udeholdet blev tilmed også selv forhindret af mål-rammen ved to lejligheder. Det skriver Frankfurter Rundschau.

Tilbage står dog et særdeles overraskende lyn-exit fra turneringen, som sidste år resulterede i den helt store optur for Rønnows nye arbejdsgiver. Og dommen er da også allerede nådesløs i det tyske medie Kicker, som kalder nederlaget for en blamage,

Her lyder analysen videre, at den nye Frankfurt-træner Adi Hütter allerede er under stort pres, selv om første runde i Bundesligaen endnu venter i horisonten.

- Jeg er kommet hertil for at bygge et nyt mandskab op. Det er klart, at det ikke kommer til at ske over natten, siger Hüttler.

Nu venter også en opbygning af selvtilliden, inden Rønnow og resten af truppen skal i aktion for første gang i sæsonen i Bundesligaen. Den begynder i den kommende weekend, hvor Frankfurt gæster Freiburg.

