Rønnow og Union indtager andenplads efter vigtig sejr

Frederik Rønnow og Union Berlin er toer i Bundesligaen efter en vigtig 2-1-sejr hos Jens Stages Werder Bremen onsdag.

Rønnow spillede stabilt og årvågent uden at være specielt travlt beskæftiget. Stage fik det sidste kvarter for hjemmeholdet.

Sejren var Union Berlins anden efter vinterpausen, og efter en svag afslutning på efteråret er holdet dermed umiddelbart tilbage på det succesrige spor, der tidligere i sæsonen gjorde det til førerhold i Bundesligaen.

33 point har Rønnow og holdkammeraterne efter at have mødt alle rækkens hold én gang. Bayern München har 36 på førstepladsen.

Rønnow blev passeret allerede efter 13 minutter, da forsvarsspilleren Amos Pieper snittede et frisparksindlæg ind bag danskeren, men blot fem minutter senere udlignede Jannik Haberer til 1-1 efter en kæmpe fejl i Werder-defensiven.

Kevin Behrens headede Union på 2-1 i starten af anden halvleg efter et hjørnespark, og derved blev det på Weserstadion.

Andetsteds havde Jesper Lindstrøm en sjældent anonym og bøvlet kamp, da Eintracht Frankfurt spillede 1-1 hos Freiburg.

Danskeren var involveret i flere hårde dueller og var nede at bide i græsset et par gange, inden han midt i anden halvleg fik et gult kort for en frustreret hævnaktion.

Offensivt havde danskeren stort set intet at byde ind med, og efter 76 minutter blev han skiftet ud.

I stedet bragte den franske landsholdsangriber Randal Kolo Muani Frankfurt foran 1-0, inden Matthias Ginter udlignede i starten af anden halvleg.

Tidligere onsdag fulgte Borussia Dortmund op på sin 4-3-sejr over Augsburg i weekenden, da holdet ude slog Bo Svenssons Mainz 2-1.

Giovanni Reyna blev som mod Augsburg skiftet ind og gjorde sig selv til matchvinder. Efter 93 minutters spil dirigerede amerikaneren ligeledes indskiftede Sebastien Hallers hovedstød efter et hjørnespark i nettet.

Marcus Ingvartsen spillede de første 63 minutter for Mainz.

Mads Valentin spillede hele kampen for Augsburg, der sikrede sig tre vigtige point til bundstriden med 1-0 over midterholdet Borussia Mönchengladbach.