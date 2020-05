Rørende gestus: Fodboldstjerne med særligt budskab

Schalke 04-anføreren Weston McKennie har skabt overskrifter, efter han i lørdagens Bundesligakamp mod Werder Bremen havde et særligt budskab på sit anførerbind.

Her protesterede amerikaneren nemlig mod den voldsomme situation i USA, hvor 46-årige George Floyd mandag døde, efter en politibetjent havde siddet med sit knæ på Floyds hals i forbindelse med en anholdelse.

Dødsfaldet skete i Minneapolis, og det har efterfølgende fået befolkningen til at reagere voldsomt.

Det blev også for meget Schalke-profilen, der ikke kunne holde frustrationerne tilbage. Han valgte derfor at bruge anførerbindet til at bringe en form for protest.

På armen var McKennies budskab klart. Her stod der følgende:

'Justice for George,' hvilket på dansk svarer til 'retfærdighed for George'. Samtidig bruger han på Twitter hashtagget 'say no to rascism,' hvorfor man ikke kan være i tvivl om, at Schalke-stjernen direkte langer ud efter folk, der udsætter andre for racisme.

To be able to use my platform to bring attention to a problem that has been going on to long feels good!!! We have to stand up for what we believe in and I believe that it is time that we are heard! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism pic.twitter.com/TRB1AGm0Qx — Weston McKennie (@WMckennie) May 30, 2020

Lad os blive hørt!

Her stopper den 21-årige Schalke-spillers frustrationer dog langt fra. Efter kampen gik han nemlig til tasterne og udtrykte sin klare holdning til den alvorlige situation i USA.

'Det føles så godt at bruge min platform til at give opmærksomhed til et problem, der har eksisteret alt for længe. Vi er nødt til at rejse os op, for vi tror, og jeg tror, at det er på tide, at vi bliver hørt,' skriver Schalke-anføreren på sin Twitter-profil.

Og måske man kan forstå Weston McKennies store frustrationer, når man kigger på situationen i USA. Senest er det hele eskaleret i landet med voldsomme demonstrationer og uroligheder i 30 byer, hvilket du kan læse mere om her.

Weston McKennie udviser her sine frustrationer over kampens dommer, som han heller ikke var helt tilfreds med. Foto: Bernd Thissen/Ritzau Scanpix

Dette er endda til trods for, at coronapandemien endnu ikke er overstået, men det er folk i USA tilsyneladende ligeglade med.

Tilbage sidder Weston McKennie i Tyskland, hvor han naturligt nok er bosat grundet sin vigtige rolle hos den tyske storklub. Han kan derfor kun udvise sine frustrationer via de sociale medier, hvilket han hurtigt har benyttet sig af.

Weston McKennie er blot 21 år gammel. Alligevel har han allerede spillet 71 kampe i den tyske Bundesliga, mens han også har bidraget med tre mål og fire assists.

Han har desuden allerede fået sin debut på det amerikanske landshold, hvor han indtil nu kan skrive 19 kampe på sit cv og derudover seks mål.

