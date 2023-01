Rørende scener: ALLE rejste sig op

'Fuck cancer'.

Sébastien Haller trådte ind på græsset på sin hjemmebane med et ganske særligt budskab på sine fodboldstøvler, da han gjorde comeback for Borussia Dortmund søndag aften mod Augsburg.

Ved indskiftningen i det 62. minut rejste tusinder af tilskuere sig op, klappede og sendte en bølge af kærlighed nedover Haller, mens han kunne nyde, at han officielt var tilbage i tilværelsen som aktiv, professionel fodboldspiller efter en længere kamp mod kræft.

Du kan se de rørende scener i videoen i toppen af artiklen.

Artiklen fortsætter under billederne..

Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Foto: Leon Kuegeler/Ritzau Scanpix

Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Der var kun gået et par dage, efter at Haller var skiftet til den tyske storklub sidste sommer, at han klagede over ubehag i skridtet.

Senere blev der fundet en tumor i hans testikler, og den viste sig at være ondartet.

Han har siden været igennem et opslidende forløb, og nu er angriberen klar igen.

Dortmund vandt over Augsburg med 4-3.